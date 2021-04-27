Красногорск, , 13:23 — REGNUM В Подмосковье следует поменять принцип работы центров занятости. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, для дальнейшего роста экономики нужны люди, новые рабочие места. Однако в Подмосковье сложилась ситуация, при которой безработица исчисляется десятками тысяч человек несмотря на то, что на территории области создают новые рабочие места.

«Каждый год мы создаем по 50−60 тыс. рабочих мест. Но ситуация порой выглядит парадоксально. В ряде отраслей не хватает рабочих рук, а на бирже труда на данный момент находится 93 тыс. человек. В начале года было 134 тысяч. Задача — полностью модернизировать центры занятости. Они должны помогать человеку получить необходимые компетенции и предложить выгодную для человека работу», — сказал Воробьев.