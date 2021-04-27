Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновской области вылечились от COVID-19 ещё 76 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По данным на 27 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 156 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 50 373 человека, доля выздоровевших составила 94,8%. Из них за последние сутки вылечились 76 жителей. В настоящее время от COVID-19 лечится 1631 пациент.

Также в Ульяновской области умерли ещё семь пять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 1152 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения отмечали, что на 25 апреля Ульяновская область занимает 18-е место среди регионов по уровню заболеваемости. 26 апреля стало известно о том, что в регионе только на две недели осталось запасов реагентов на тестирование на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область занимает 18-е место по распространению коронавируса