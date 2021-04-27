Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Школы и учреждения профессионального образования Санкт-Петербурга в период нерабочих дней с 4 по 7 мая работать не будут, а детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. Об этом 27 апреля сообщили в городском комитете по образованию.

Такое решение принято во исполнение указа президента РФ от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.».

«Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая», — уточнили в Смольном.

Районные администрации Санкт-Петербурга сейчас изучают потребность для определения необходимого количества дежурных групп в детских садах. После этого будет составлен перечень детских садов, в которых останутся такие группы, и определен порядок их посещения.

Предполагается, что наполняемость таких групп составит не более 12 воспитанников. Приводить детей в такие группы смогут граждане, которые по долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни.