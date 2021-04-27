Москва, , 13:14 — REGNUM Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Об этом 27 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Постановление об этом на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин, говорится в сообщении. Эмиссия будет проведена в соответствии с концепцией «зелёных» облигаций, утверждённой 20 апреля.

Отмечается, что общий объём выпуска составит 70 млрд рублей — 70 млн облигаций с номиналом в 1 тыс. рублей. Бумаги будут находиться в обращении с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года — 2548 дней.

Постановление определило количество и продолжительность купонных периодов. Отмечается, что полученные средства Москва планирует направит на реализацию экологических проектов — закупку электробусов, строительство Большой кольцевой линии метро.