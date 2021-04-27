Белгород, , 13:16 — REGNUM В Белгородской области 27 апреля выявлено 83 носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 82 пациента, подтверждена смерть от осложнений на фоне инфекции у двух человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 4432 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 36 545 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 504 человека. Скончались от осложнений 625 пациентов. В стационарах находятся 898 человек, в том числе 31 пациент на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2518 белгородцев, на самоизоляции — 9226 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 214 208 добровольцев. Завершил иммунизацию уже 126 829 человек.