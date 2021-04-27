Джакарта, 27 апреля 2021, 13:11 — REGNUM Посольство США в Индонезии объявило о дополнительном финансировании в размере $3,5 млн для активизации усилий по вакцинации против коронавируса в Индонезии, сообщает Sindonews.
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На данный момент общая помощь США в борьбе с COVID-19 в Индонезии составляет $14,5 млн.
Агентство США по международному развитию (USAID) будет использовать дополнительные средства для усиления планирования, координации и реализации вакцинации в Индонезии.
«Быстрое распространение показало нам, что ни одна страна не может в одиночку бороться с глобальной пандемией», — говорится в заявлении посольства США в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в период с 22 апреля по 7 мая 2021 года в программе вакцинации приняли участие 4371 индонезийский журналист.
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