Тамбов, , 13:10 — REGNUM В Тамбовской области 27 апреля подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 374 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 28 тыс. 783 пациента, в том числе 25 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 467 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.