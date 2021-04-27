Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве полицейские отпустили журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, задержанного за участие в незаконной акции 21 апреля. Об этом 27 апреля сообщается на сайте телеканала.

«С меня взяли объяснение. Меня отпустили под обязательство о явке 30 апреля», — приводит слова журналиста телеканал.

Он добавил, что полицейские будут отправлять запрос в телеканал, чтобы узнать, действительно ли он работал на акции 21 апреля, или участвовал в ней.

Напомним, ранее телеканал сообщил, что сотрудники полиции доставили Коростелева в отделение для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля.

На сайте «Дождя» уточнили, что корреспондент «находился на акции как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса».

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