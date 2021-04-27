Эр-Рияд, , 13:18 — REGNUM Идущий под флагом Саудовской Аравии нефтяной танкер NCC DAMMAM мог подвергнуться атаке около порта Янбу, который находится на западе данной страны. Об этом 27 апреля сообщает портал Dryad Global.

«Мы получаем неподтвержденные сообщения (о том), что судно, возможно NCC DAMMAM, (было) атаковано у порта Янбу», — сообщается на странице портала в соцсети Twitter.

При этом, по информации портала Marine Traffic, судно NCC DAMMAM — это нефтяной танкер, который ходит под флагом Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля российский гражданин, который был похищен вместе с еще четырнадцатью членами команды танкера «Дэвид Би» 11 марта в Гвинейском заливе, был освобожден в Нигерии.