Москва, , 13:10 — REGNUM Арбитр Михаил Вилков не считает, что в Российском футбольном союзе (РФС) подозревают его в предвзятости. Об этом он заявил 27 апреля изданию «Чемпионат».

"Не думаю, что в РФС так считают. Распространять слухи о том, чего не было, не имеет никакого смысла. Никакой предвзятости не было», — сказал Вилков.

Напомним, 19 апреля Вилков был отстранён от работы из-за многочисленной критики его работы. Позднее он заявил, что столкнулся с травлей.

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