Варшава, , 13:09 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что правящей партии «Право и справедливость» удается сохранять внушительный отрыв от ближайших преследователей из оппозиции, а движение «Польша — 2050» поднялось на одну позицию и теперь занимает второе место в рейтинге. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Если бы выборы в Сейм состоялись в настоящее время, за правящую партию «Право и справедливость» готовы отдать голоса 33,1% опрошенных, хотя по результатам мартовского исследования таковых было 32%.

Главные оппозиционные политические силы — партия «Гражданская платформа» и движение «Польша-2050» — поменялись местами в рейтинге политических сил республики. Так, «Польша — 2050» заручилось поддержкой 17,1% респондентов (в марте этот показатель составлял 17,2%) и поднялось с третьего на второе место. А либералы из «Гражданской платформы» опустились на третье место с результатом в 16,1% симпатий опрошенных, хотя в марте этот показатель составлял 17,3%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 10% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 7,7%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4%, хотя месяц назад этот показатель составлял 5,1%.

Исследование было проведено 24−25 апреля, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.