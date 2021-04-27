Казань, , 13:48 — REGNUM В Казани на улице Батыршина 27 апреля произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре в девятиэтажном доме №29 поступила около 12:00 (мск). Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. Прибывшие экстренные службы с помощью масок спасли пять человек. Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. В подъезде многоэтажки было сильное задымление, выбиты окна. Локализовать огонь удалось около 13:00. Причины пожара установливаются. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Казани на улице Зорге произошел пожар на электрической подстанции. В зону отключения частично попали Советский и Приволжский районы с населением более 25 тыс. человек.

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