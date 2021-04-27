Варшава, , 13:20 — REGNUM Операторы польской и литовской газотранспортных систем, компании Gaz-System и Amber Grid, договорились объединить свои инфраструктуры. Об этом сообщает 27 апреля польская Gaz-System.

Уточняется, что компании намерены заключить соглашение о межсистемном соединении SANTAKA. Системы транспортировки природного газа Польши и Литвы будут объединены после строительства нового трансграничного газопровода.

Операторы призвали всех участников рынка ознакомиться с проектом соглашения и направить свои комментарии. После рыночных консультаций обе компании ознакомятся с замечаниями и при необходимости скорректируют документ.

Польша и Литва хотят к июлю 2022 года построить трансграничный газопровод длиной 357 км с польской стороны и 165 км — с литовской.

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