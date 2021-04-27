Красногорск, , 13:19 — REGNUM Производительность в сфере пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства на территории Подмосковья необходимо повышать. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона напомнил, что на территории Подмосковья последовательно увеличивалось количество используемых сельскохозяйственных земель. Сейчас же стоит задача не ограничиваться экстенсивной моделью развития, а перейти к интенсивной.

«Сегодня задача — увеличить отдачу с каждого гектара. Когда это происходит? Когда есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие производства, а фермеры используют самую современную технику, новые технологии и качественные семена По сыру, овощам и хлебу мы занимаем лидирующие позиции по производству в России», — подчеркнул Воробьев.

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