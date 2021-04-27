Новосибирск, , 13:07 — REGNUM Для скорейшего формирования коллективного иммунитета и противодействия новым штаммам коронавирусной инфекции в России необходимо значительно ускорить темпы вакцинации от COVID-19. Об этом 27 апреля на пресс-конференции заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

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Учёный напомним, что для формирования «иммунной прослойки» необходимо привить 70% жителей, тогда как сейчас прививку получило порядка 10% населения страны. Он подчеркнул, что по уровню вакцинации Россия значительно отстаёт от других европейских стран, в ряде которых защиту от COVID-19 уже получили по 20−25% граждан. Нетёсов считает, что этот разрыв надо ликвидировать, в первую очередь за счёт масштабирования производства вакцины «Спутник V».

«Когда у нас начнёт расти число вакцинированных, то и эпидемия начнёт спадать, — отметил вирусолог. — Пока она (иммунная прослойка — Прим. ИА) за счёт вакцинации приближается только к 10%, и понятно, что темпы вакцинации нужно усилить в 4−5 раз как минимум, чтобы мы к осени, к концу года дошли до достаточного коллективного иммунитета».

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Вирусолог предложил ввести очерёдность вакцинации от коронавируса, при этом приоритет должен отдаваться людям, которые ещё не переболели COVID-19. Переболевшие, по его словам, имеют временный иммунитет на срок от трёх до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России на сегодняшний день двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 7,7 млн жителей. при этом первым компонентом вакцинировано 12,1 млн человек.

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