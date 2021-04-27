Братск, Иркутская область, , 13:07 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с обрушением трибуны стадиона в Братске:

«Стадион эксплуатируется с 1968 года. С 2017 там идёт поэтапная реконструкция. По данным директора, два раза в год на стадионе проводится внутренняя экспертиза. Результаты последней нарушений не выявили. Тем не менее мы видим результат. Большие вопросы возникают к качеству проведения экспертизы. Как так получилось, что об опасном месте ничего не было известно.

Произошедшее — тревожный звонок для всех ответственных лиц. Сколько ещё таких потенциально опасных спортивных объектов есть в регионе?! На эти проблемы нельзя закрывать глаза! На кону — здоровье людей», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, трибуна стадиона «Металлург» в Братске рухнула в ходе репетиции мероприятий, посвящённых 9 Мая. Телесные повреждения получили три студента.

Тем не менее, директор МАУ ФК «Сибиряк» Евгений Харланов говорит, что стадион эксплуатируют в рамках проведенной экспертизы, срок действия которой заканчивается в 2023 году.

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