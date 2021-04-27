27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили предложение главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы направить высланных из российской столицы чешских дипломатов для работы в Киев.

Оксана Переможенко, , 16:30 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил чешскому коллеге направить высланных из российской столицы дипломатов для работы в Киев. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины написал в своем микроблоге в Twitter.

МИД Украины DDima

«Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине», — написал украинский дипломат.

Предложение главы украинского МИД в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие задались вопросом, столь ли Украина богатая страна, чтоб оплачивать работу чешских дипломатов. Других возмутило предложение Кулебы, так как многие граждане вынуждены работать за пределами Украины, чтоб обеспечивать свои семьи.

«Своих отправляют на заработки за границу, а иностранцев к себе призывают на лакомые места на заработки. Ну есть ещё в мире такая уникальная страна?» — задалась вопросом Валентина Ф.

«Ты дай украинцам рабочие места, а потом устраивай чехов», — призвал в свою очередь Вадим Д.

«Ох и работодатель!!! Работу он предложил!!! Нет слов!!!» — добавила Надежда М.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«К себе домой пусть забирает и на личное свое обеспечение», — предложила Рита М.

«Мы богатые, всех примем, всех пожалеем… кроме своих граждан», — отметила Татьяна М.

«Организовал 20 рабочих мест. Красавчик!!» — иронизирует Владимир Т.

«Ну если возьмешь их на свое содержание, то я не против!!!» — пишет Юрий Ф.

«Что ж нам так не везёт с министрами иностранных дел?)) То картавый и тупой.) То просто тупой и упоротый))», — добавил Сергей В.

«У нас денег… [полно]!!! Пусть батрачат, бедняги», — иронизирует Андрей С.

«Сами жрут за наш счет, еще и изгнанных сюда зовет, на*рен они тут вместе с вами!!!» — написал Viktor Viktor.

«Смешнее анекдота я не слышала!» — добавила Надежда К.

«А тебя — в Москву», — предложила сменить место работы главе внешнеполитического ведомства Украины Галина Д.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Nikita Dezhurny

«Когда они уже прекратят позорится на весь мир?» — спросила Vera G.

«Я всё время сочувствую нашей стране. Как она могла родить таких умнейших представителей», — иронизирует Катерина З.

«Вместо себя. Будет неплохо. А самого отправить на клубнику», — резюмировал Роман К.

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Напомним, ранее Россия в ответ на высылку Чехией 18 своих дипломатов выслала из страны двадцать сотрудников чешского посольства в Москве.