Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает от европейских стран компенсации за ввоз на территорию России коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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"Мы с вами инфекцию получили не из Китая, — китайцев много было в Москве, а она пришла откуда? С Европы, с Италии, с Германии, с Франции. Как критиковать Россию, они горазды, а как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, и то, что у них этот вирус гуляет и губит жизнь — молчат. Самый настоящий убийца. Надо списки составлять и озвучивать», — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей.

«Надо их тоже заставлять, чтобы они думали о всём человечестве», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что Турция закрыла страну для туристов.

«Не случайно Турция границы закрыла. Потому что они боятся, что им это привезут, привезут не российские туристы, а привезут туристы с той же Европы», — сказал он.

Володин также призвал ВОЗ начать думать о людях и прекратить заниматься бизнесом на вакцинах.

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