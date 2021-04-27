Москва, , 13:05 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, цены на нефть с открытия торгов прибавляют 0,9%, торгуясь вблизи отметки $65,50 за баррель Brent и ожидая результатов министерской встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится сегодня в 15:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«26 апреля уже прошла встреча технического комитета ОПЕК+, на которой эксперты организации повысили прогноз по спросу на нефть в 2021 году до 6 млн. б/c против мартовского прогноза в 5,6 млн.

Так что вопрос, который в понедельник еще казался не решенным, а именно будет ли ОПЕК+ в соответствии с планом, озвученным по итогам прошлого заседания, повышать добычу в мае и июне при условии, что эпидемиологическая обстановка в ряде таких стран как Индия, Турция и другие, значительно ухудшилась.

Но, после улучшения прогноза, ответ почти однозначный, добычу увеличивать будут и для того, чтобы это подтвердить, было решено даже перенести министерскую встречу ОПЕК+ на один день раньше, с 28 апреля на 27 апреля.

Это было сделано видимо для того, чтобы не попасть под рыночную волатильность, которую может вызвать завтрашнее обращение Джо Байдена к Конгрессу США и публикация итогов заседания ФРС.

Остается только понять, как будет реагировать на решение ОПЕК+ нефтяные котировки, потому что потенциал роста цен с технической точки зрения выглядит очень ограниченным расти выше $66,00 за баррель Brent ценам будет очень трудно.

Так что более вероятным, особенно с учетом возможного решения об увеличении добычи нефти ОПЕК+, выглядит снижение цен на нефть к отметкам $64,50−64,70 за баррель», — считает эксперт.

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