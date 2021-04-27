Калуга, 27 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Калужской области 27 апреля стартовала всероссийская акция «Красная гвоздика». Её проводит благотворительный фонд «Память поколений», который уже пять лет помогает ветеранам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта.

Гвоздика.рф

Фонд оказывает пожилым людям медицинскую помощь: приобретает слуховые аппараты, протезы, медикаменты, средства реабилитации, помогает в проведении хирургических операций и многое другое. За время его существования более 15 тысяч ветеранов получили медицинскую помощь на более 1,7 млрд рублей. Поддержка оказывается круглый год, а не только в дни памятных дат. Акцию поддержали депутаты и руководители многих субъектов Российской Федерации.

Акция «Красная гвоздика» продлится по 22 июня 2021 года