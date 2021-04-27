Пекин, , 13:05 — REGNUM Китайский автопроизводитель Zhiji и компания Alibaba Group представили полностью электрический спортивный седан L7 с запасом хода в 1100 км. Об этом сообщается на сайте GreenSavers.

Седан получил стильный дизайн и функцию беспроводной зарядки до 11 кВт. Также стоит отметить, что машина имеет полуавтономную технологию вождения.

Версия электрокара, которая появится на авторынке первой будет продаваться с аккумуляторной батареей на 93 кВт-ч. Она обеспечит дальность хода всего 615 км (по циклу NEDC). Однако уже следующая версия модели получит батарею на 118 кВт-ч. Она позволит автомобилю на одной зарядке проехать до 1100 км. Производительность электроседана составит 540 л. с. (700 Нм). С места до «сотни» авто набирает за 3,9 секунды.

Первая версия электромобиля выйдет в продажу в первой половине 2022 года.

Напомним, по прогнозам аналитической компании Oxford Economics, в 2021 году на мировом автомобильном рынке ожидается рекордный годовой прирост доли машин с электромоторами. Если в 2020 году на долю электрокаров пришлось 11% от общего мирового объёма продаж новых машин, то в 2021 году, по прогнозам аналитиков, доля электромобилей вырастет до 16%.

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