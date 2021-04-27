Ташкент, , 13:03 — REGNUM В Узбекистан доставлена вторая партия узбекско-китайской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в количестве одного миллиона доз, сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что первую партию республика получила 27 марта. В настоящее время около 46% всех вакцинированных воспользовались вакциной ZF-UZ-VAC 2001. В общей сложности прививки поставили 566 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в международный аэропорт Ташкента доставили 50 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В будущем Узбекистан рассчитывает получить миллион доз российской вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан получил 50 тыс. доз второго компонента «Спутник V»