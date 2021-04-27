Владимир, , 13:02 — REGNUM Во Владимирской области 27 апреля подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 770 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 29 тыс. 252 пациента, в том числе 75 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1088 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.