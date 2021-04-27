Тула, , 13:02 — REGNUM Более 18 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за снегопада в Туле и ряде других муниципалитетов региона, сообщили 27 апреля в управлении пресс-службы правительства области.

По данным ГУ МЧС по региону, наибольшее количество осадков пришлось на Тулу, Новомосковск и Узловую. В зоне отключения электроэнергии оказались более 18 тысяч жителей Тулы, Алексина, Веневского, Заокского, Киреевского, Щекинского, Плавского и Ясногорского районов, также отключено 19 социально значимых объектов — 12 школ и девять детсадов. Из-за непогоды нарушено водоснабжение в Липках Киреевского района.

По данным замминистра ЖКХ Тульской области Елены Макаровой, остаются отключенными водозабор в Липках, котельные в Прилепах и Архангельском. В Заокском районе в двух школах и двух детских садах из-за отсутствия отопления отменили занятия. Для устранения последствий снегопада задействованы 42 аварийные бригады, дополнительно из соседних регионов направлено 26 бригад и 26 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжения в регионе обещают до 18:00 27 апреля.

На данный момент в Туле, где выпало за ночь 18 мм осадков, дороги уже расчищены, ведется уборка упавших деревьев — всего повалено 83 дерева. Пострадавших нет