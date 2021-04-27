Рига, , 13:01 — REGNUM Увольнение двух медицинских работников Детской клинической университетской больницы в Риге за отказ от вакцинации можно оспорить в суде. Об этом сообщили представители юридических фирм Латвии, комментируя delfi. lv вопрос законности такого рода увольнений.

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Они отметили, что, согласно действующему законодательству, вакцинирование не является обязательным. Более того, обязательный статус такого действия будет противоречить Основному закону (Конституции) республики и основным правам человека.

Отмечается, что ситуация с увольнениями из-за вакцинации может принять массовый характер, так как обязательной вакцинацию хотят сделать для военнослужащих Национальных вооруженных сил.

Представительница министерства обороны Анете Гнезе сообщила, что профессиональные военные по-разному относятся к обязательной вакцинации, и тем, кто настроен отрицательно, разъясняется ее необходимость. Информацией о том, собирается ли кто-нибудь из военных оставить службу по причине этого требования, она не располагает.

Обязательной могут сделать вакцинацию для учителей, пилотов гражданской авиации, медиков и работников социальных служб Латвии.