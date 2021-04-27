Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Россию, которая якобы подрывает нормализацию отношений Ирана с Западом, необходимо исключить из переговоров по Совместному комплексному плану действий — заключенной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, к этому 27 апреля призвал обозреватель агентства Bloomberg Эли Лейк.

«Переговоры по ядерной программе Ирана стали еще интереснее. И если президент Джо Байден хочет, чтобы они добились успеха, он должен настоять на том, чтобы они продолжили с без одного члена», — указал обозреватель, имея в виду Россию.

Такую необходимость Лейк связывает с тем, что, как стало известно из ставшей достоянием общественности записи главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, Москва прилагает все меры к тому, чтобы Тегеран не смог нормализировать отношения с Западом.

В частности, именно Россия настояла на отмене запрета ООН на продажу обычных вооружений Ирану, срок действия которого истек в прошлом году. Заключительная сделка также больше не требовала, чтобы Международное агентство по атомной энергии удостоверяло, что прошлые ядерные работы Ирана не были частью оружейной программы. Возможно, министерство иностранных дел России считало, что эти уступки будут отравой для Вашингтона. Но, подчеркнул обозреватель, оно этого не случилось.

«Благодаря всему становится понятно, почему сделка, из которой США вышли в 2018 году, настолько слабая. Но это также поднимает другой важный вопрос: на данном этапе, какое оправдание для России быть одной из шести стран, ведущих переговоры с Ираном?» — задается вопросом Лейк.

По его словам, первоначально смысл включать Россию в переговоры заключался в том, что, как предполагалось, и Москва, и Вашингтон были заинтересованы в том, что не дать Ирану создать ядерное оружие. Кроме того, администрация Обамы не верила, что сможет принудить Иран к ядерной сделке без единого фронта. Если бы Россия и Китай сорвали санкции США, то Иран никогда не почувствовал экономического давления, необходимого для присоединения к ядерным переговорам.

«Этот аргумент был дискредитирован успехом санкций, которые США в одностороннем порядке повторно наложили на Иран в 2018 и 2019 годах, что заставило иностранные банки и нефтяные компании держаться подальше. Экономика Америки слишком мощна, чтобы рисковать и вызывать гнев Министерства финансов США», — продолжил обозреватель.

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«Остается вопрос: почему Россия вообще участвует в ядерных переговорах? Это только дает Кремлю еще один незаслуженный рычаг влияния на Байдена, который избирался на платформе жесткой линии в отношении президента Владимира Путина», — отметил Лейк.

Иран понимает, заключает обозреватель, что только Америка может предоставить ему экономическую помощь, на которую, как считают иранские власти, Тегеран имеет полное право. Включение России в текущие переговоры в Вене — это всего лишь приглашение к новым «дипломатическим шалостям».

«Если вы мне не верите, просто спросите Джавада Зарифа», — подчеркнул Лейк.