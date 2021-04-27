Вашингтон, 27 апреля 2021, 13:01 — REGNUM Россию, которая якобы подрывает нормализацию отношений Ирана с Западом, необходимо исключить из переговоров по Совместному комплексному плану действий — заключенной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, к этому 27 апреля призвал обозреватель агентства Bloomberg Эли Лейк.
Такую необходимость Лейк связывает с тем, что, как стало известно из ставшей достоянием общественности записи главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, Москва прилагает все меры к тому, чтобы Тегеран не смог нормализировать отношения с Западом.
В частности, именно Россия настояла на отмене запрета ООН на продажу обычных вооружений Ирану, срок действия которого истек в прошлом году. Заключительная сделка также больше не требовала, чтобы Международное агентство по атомной энергии удостоверяло, что прошлые ядерные работы Ирана не были частью оружейной программы. Возможно, министерство иностранных дел России считало, что эти уступки будут отравой для Вашингтона. Но, подчеркнул обозреватель, оно этого не случилось.
По его словам, первоначально смысл включать Россию в переговоры заключался в том, что, как предполагалось, и Москва, и Вашингтон были заинтересованы в том, что не дать Ирану создать ядерное оружие. Кроме того, администрация Обамы не верила, что сможет принудить Иран к ядерной сделке без единого фронта. Если бы Россия и Китай сорвали санкции США, то Иран никогда не почувствовал экономического давления, необходимого для присоединения к ядерным переговорам.
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Иран понимает, заключает обозреватель, что только Америка может предоставить ему экономическую помощь, на которую, как считают иранские власти, Тегеран имеет полное право. Включение России в текущие переговоры в Вене — это всего лишь приглашение к новым «дипломатическим шалостям».