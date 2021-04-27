Красногорск, , 13:01 — REGNUM В 2020 году число предприятий в Подмосковье увеличилось на полторы тысячи. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«За год мы приросли полутора тысячами новых предприятий и получили от них 8 млрд рублей в областной и муниципальный бюджет», — сказал Воробьев.

При этом он обратился к главам городских округов региона, поручив им, чтобы все компании, которые работают на территории области должны также быть зарегистрированы в Подмосковье.

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