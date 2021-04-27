Москва, , 13:00 — REGNUM Власти Кипра приняли решение с 10 мая открыть границы для въезда иностранных туристов, в том числе и российских, вакцинированных любым препаратом от COVID-19, включая «Спутник V», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом привитым о коронавирууса туристам для въезда на Кипр не потребуется ПЦР-тест. Привитым туристам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке.

Но вакцинация не является обязательным условием для поездки на Кипр. Туристы не сделавшие прививку от COVID-19 будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту, а затем пройти еще один ПЦР-тест за свой счет .

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре во всех отелях для туристов внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены.

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