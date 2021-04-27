Красногорск, , 12:58 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» могут выкупить полузащитника Резиуана Мирзова у московского «Спартака». Об этом 27 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам министр физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, «Химки» ведут переговоры по поводу выкупа 27-летнего игрока.

«Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее», — сказал Терюшков.

В текущем сезоне Мирзов сыграл в 16 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.