Пенза, , 13:25 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 27 апреля совершил объезд жилых объектов в Пензе.

Сначала была осмотрена дворовая территория многоквартирного дома №82 по улице Московской. Здесь в прошлом году прошел ремонт асфальтового покрытия и установили ограждение. Общая стоимость проекта составила 813,6 тыс. рублей, из которых 313,6 тыс. рублей — средства собственников жилья.

«По сравнению с дворами в других регионах, которые я видел, это всё весьма скромно. Жители молодцы, что включились в этот процесс и помогли собственными средствами. Но благоустройство вашего двора надо продолжать. Думаю, что сделан только первый шаг», — оценил работы Мельниченко.

Затем глава области осмотрел дворовую территорию домов №25 и №27 по улице Пушкина. Сюда Мельниченко прибыл после многочисленных жалоб пензенцев на постоянный ремонт сетей. Кроме этого, в ремонте нуждается детская площадка, не оборудована автомобильная стоянка.

Возле дома на улице Кронштадтской, 5 в неудовлетворительном состоянии внутридворовая дорога и контейнерная площадка.

В конце встречи с горожанами Олег Мельниченко пообещал, что благоустройство дворов и городских территорий будет продолжено.

Всего в 2020 году на ремонт было представлено 67 заявок. Победителями отбора стали 46 дворовых территорий. В 2021 году сумма предоставляемого гранта увеличена до 750 тыс. рублей. Конкурс запланировали объявить в мае, приём заявок и подведение итогов пройдет до июня.

ИА REGNUM напоминает, врио главы Пензенской области Олег Мельниченко, объезжая улицы Пензы еще в конце марта был не доволен благоустройством областного центра. Во внимании городских властей нуждаются улицы и Юбилейная площадь, все объекты необходимо содержать в надлежащем виде, поручил он.

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