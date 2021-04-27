Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области увеличилось на 82% число продовольственных магазинов за пять лет. Об этом сообщили в компании «2ГИС» журналистам.

По данным на апрель 2021 года, в регионе действует 1330 продмагов. Для сравнения, в 2016 году всего было 727 магазинов, передаёт портал «Е1».

Одна из тенденций — уменьшение количества магазинов местных сетей. Больше всего магазинов (10) осталось у сети «Елисей».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с апреля 2020 по апрель 2021 года уменьшилось на 13% количество ИП.

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