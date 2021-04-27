Улан-Удэ, , 12:57 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержали бездомного мужчину по обвинению в убийстве местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 44-летней женщины было найдено в заброшенном здании на территории бывшей промышленной базы 4 апреля.

Как отмечается, раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за отдалённости и безлюдности места происшествия. Кроме того, потерпевшая жила одна, злоупотребляла алкогольными напитками. Тем не менее, изучая записи с камер видеонаблюдения, следователи увидели её в компании незнакомого мужчины. Они зашли в продуктовый магазин, где купили спиртное, затем направились в сторону промзоны.

Несмотря на то, что подозреваемый был в маске, благодаря одежде местные жители опознали в нём бомжа, обитавшего в коллекторах местной теплотрассы. Мужчина был задержан и дал признательные показания. По его словам, 28 марта он встретился с потерпевшей и предложил ей уединиться в заброшенном здании, где они распивали алкоголь.

«Затем мужчина потребовал от новой знакомой интимной близости, но, получив отказ, схватил кирпич и с силой нанес им несколько ударов по голове своей жертвы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. После этого обвиняемый прибрался на месте преступления и скрылся», — отметили в ведомстве.