Херсон, Украина, 27 апреля 2021, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область для ознакомления с ситуацией на границе между Украиной и Россией в районе Крыма. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
В Херсоне Зеленский планирует провести совещание, посвящённое безопасности на украино-российской границе.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году вскоре после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Новые власти Украины не признали итоги референдума, на основании которых Крым сменил свою принадлежность, и продолжают считать полуостров своей территорией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США пристально следят за отводом российских войск от границ Украины, в частности в Крыму.
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