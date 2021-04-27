Херсон, Украина, , 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область для ознакомления с ситуацией на границе между Украиной и Россией в районе Крыма. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с «оккупированным» Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими», — сказано в сообщении.

В Херсоне Зеленский планирует провести совещание, посвящённое безопасности на украино-российской границе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году вскоре после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Новые власти Украины не признали итоги референдума, на основании которых Крым сменил свою принадлежность, и продолжают считать полуостров своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США пристально следят за отводом российских войск от границ Украины, в частности в Крыму.

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