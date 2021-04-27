Душанбе, , 13:02 — REGNUM В ходе заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе глава министерства обороны (МО) Белоруссии Виктор Хренин рассказал о раскрытии планов по организации в стране государственного переворота и устранению президента республики Александра Лукашенко. Его слова 27 апреля приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«Особое внимание участников заседания также было обращено на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей пытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава минобороны Белоруссии отметил присущие Восточно-европейскому региону наиболее актуальные проблемы, такие как развязанная масштабная информационная война, деструктивная деятельность стран Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на бывшем советском пространстве, а также неразрешенные конфликты и «цветные» революции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание западными странами своих коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе является одной из главных угроз для стран — членов ОДКБ.