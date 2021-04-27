Женева, Швейцария, , 13:01 — REGNUM Заседание по вопросу включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, которые рекомендует для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пока не намечено. Об этом официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила 27 апреля на брифинге в Женеве.

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«Что касается вакцины «Спутник V», то мы пока находимся на стадии неопредёленности», — сказала она.

Ранее, 9 апреля, Харрис заявила журналистам, что ВОЗ ждёт от производителей вакцины дополнительную информацию. Позднее официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич рассказал, что организация «получает информацию» о вакцине от Центра имени Николая Гамалеи, уточняет ТАСС.

Яшаревич уточнил, что в апреле совместная группа ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) осуществляет инспекцию по вопросу надлежащей клинической практики. На 10 мая запланирован старт инспекции по вопросу надлежащей практики производства.