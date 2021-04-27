Красногорск, , 12:56 — REGNUM В ряде районов Московской области для бизнеса предусмотрели дополнительные преференции. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предложили специальные меры для отдаленных территорий. Они нуждаются в особой заботе. Их десять, и традиционно там наиболее развито сельское хозяйство», — сказал Воробьев.

По его словам, власти Подмосковья подготовили специальную программу для инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в эти территории. Для таких предприятий будут действовать налоговые преференции, а земля будет предоставляться по символической цене.

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