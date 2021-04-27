Ярославские депутаты возмущены требованием теста для встречи с губернатором
Ярославль, 27 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Депутатам Ярославской областной думы предложили сделать тесты на коронавирус перед ежегодным отчётом губернатора Дмитрия Миронова, который пройдёт 29 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ Александр Воробьёв.
Фракция КПРФ пока не приняла решение, делать ли тесты депутатам. О предложении сдать тест на коронавирус перед встречей с главой области корреспонденту ИА REGNUM рассказали и депутаты других фракций.
Сам факт массового тестирования депутатов перед отчётом губернатора подтверждают и депутаты «Единой России». Вопрос лишь в интерпретации. В пресс-службе областной думы необходимость обязательного тестирования опровергли. Там заявили, что ничего не знают о таком требовании, никаких официальных документов на этот счёт нет. В заксобрании сказали, что требовать тестирования на коронавирус от депутатов невозможно.
При этом в думе предпримут меры безопасности — в президиуме будут сидеть только губернатор и председатель областной думы. А перед началом заседания зал традиционно обработают.
Отметим, что официальных сообщений о том, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов делал прививку от коронавируса, ранее не было. В 2020 году отчёт губернатора прошёл в режиме видеоконференцсвязи.