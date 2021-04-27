Ярославль, 27 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Депутатам Ярославской областной думы предложили сделать тесты на коронавирус перед ежегодным отчётом губернатора Дмитрия Миронова, который пройдёт 29 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ Александр Воробьёв.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в Ярославской областной думе

«Завтра с 8:15 до 9:00 в здании правительства будет забор тестов. Без справки не пустят. Пришла управделами и сказала, чтобы объявить всем депутатам во фракции. Кто не может, пусть делает самостоятельно. То есть могут они тесты сдать самостоятельно, не обязательно здесь, но свежий тест должен быть. Тест, сделанный несколько дней ранее, не подходит. Многие возмущаются депутаты. Получается, что губернатор не бывает у нас на территории области, в правительстве не бывает?», — рассказал Александр Воробьёв.

Фракция КПРФ пока не приняла решение, делать ли тесты депутатам. О предложении сдать тест на коронавирус перед встречей с главой области корреспонденту ИА REGNUM рассказали и депутаты других фракций.

«Мне позвонил зампредседателя областной думы, сказал, что событие значимое, нужно сделать тест. Что за бред? Никто не может запретить депутату посещать заседание областной думы. Что мешало губернатору сделать прививку? Он же военный. К тому же ограничения снимаются. К тому же у меня антитела. Я не буду сдавать никакого теста, на заседание пойду. Если не пустят — встану с плакатом перед зданием думы», — рассказал председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин.

Сам факт массового тестирования депутатов перед отчётом губернатора подтверждают и депутаты «Единой России». Вопрос лишь в интерпретации. В пресс-службе областной думы необходимость обязательного тестирования опровергли. Там заявили, что ничего не знают о таком требовании, никаких официальных документов на этот счёт нет. В заксобрании сказали, что требовать тестирования на коронавирус от депутатов невозможно.

При этом в думе предпримут меры безопасности — в президиуме будут сидеть только губернатор и председатель областной думы. А перед началом заседания зал традиционно обработают.

Отметим, что официальных сообщений о том, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов делал прививку от коронавируса, ранее не было. В 2020 году отчёт губернатора прошёл в режиме видеоконференцсвязи.