Луганск, 27 апреля 2021, 13:00 — REGNUM В ходе переговоров на тему обмена пленными представители Украины рассказывали анекдоты. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мария Ковшарь, сообщил 27 апреля Луганский информцентр.
По её словам, именно так представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова отреагировала на вопрос о процессуальной очистке лиц, ранее переданных в Донбасс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в ТКГ близки к тому, чтобы согласовать так называемое «пасхальное перемирие».
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