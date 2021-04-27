Луганск, , 13:00 — REGNUM В ходе переговоров на тему обмена пленными представители Украины рассказывали анекдоты. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мария Ковшарь, сообщил 27 апреля Луганский информцентр.

По её словам, именно так представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова отреагировала на вопрос о процессуальной очистке лиц, ранее переданных в Донбасс.

«Вопрос обменов также остался заблокированным Киевом. Вместо ответа на наши требования осветить ситуацию с процессуальной очисткой, которую Украина должна провести…, представитель Украины в подгруппе госпожа Третьякова рассказывала анекдоты», — сказала Ковшарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в ТКГ близки к тому, чтобы согласовать так называемое «пасхальное перемирие».

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