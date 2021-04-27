Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В России в первую очередь необходимо вакцинировать от COVID-19 пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19.

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«В первую очередь должны быть вакцинированы лица старше 60 лет и лица с хроническими болезнями. Но не все регионы выдерживают этот подход. Из общего числа вакцинированных 47% — вышеназванные категории, и в 33 регионах этот показатель ниже 47%», — сказала Голикова.

По её словам, «менее привержены вакцинации республики Северного Кавказа и ситуация меняется в лучшую сторону в таких регионах, как Тува, Саха-Якутия, Магаданская область».