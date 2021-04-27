Калуга, 27 апреля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Калуге 27 апреля начала работу конференция в сфере социального проектирования и ресурсного обеспечения социально значимых междисциплинарных проектов по теме «Социальное проектирование: тренд или необходимость?». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru На конференции по социальному проектированию.

Проведение конференции в сфере социального проектирования и ресурсного обеспечения партнёрских междисциплинарных и межрегиональных проектов позволит сделать новый виток в развитии некоммерческого сектора. Первый день форума посвящён межведомственному взаимодействию и междисциплинарным социальным проектам, современным тенденциям в их развитии. Второй день — теме ресурсного обеспечения социальных проектов: актуальные фандрайзинговые инструменты, вопросы кадровых ресурсов и ряд других. Специалистам, реализующим социальные проекты, важно быть грамотными и компетентными в разных вопросах, начиная от формирования команды проекта и заканчивая выстраиванием партнерских междисциплинарных связей; обладать инициативностью и в высокой степени гибкостью. Представители власти также заинтересованы в решении общих социальных вопросов, не случайно сотрудничество НКО с государственными структурами становится актуальной задачей.

Мероприятие организовано благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» в партнерстве с региональным министерством труда и социальной защиты, министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области, Калужской региональной общественной организацией «Город надежды» и ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива».