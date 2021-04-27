Кызыл, , 12:26 — REGNUM На последнем месте среди регионов Сибирского федерального округа по объёмам банковских вкладов населения оказалась Тувы. В среднем каждый житель республики имеет около 32,4 тыс. рублей накоплений, сообщает «РИА Новости».

При этом за последний год размер вкладов вырос на 13,3%, что выше среднего показателя по стране на 5%. При этом в абсолютных цифрах банковские вклады жителей республики меньше среднероссийских (230 тыс. рублей) в семь раз.

Следом за Туве в числе наиболее бедных регионов Сибири расположилась соседняя Республика Алтай. Объём депозитов на каждого местного жителя составил 49,3 тыс. рублей, что на 6,4% больше, чем в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в Туве в 2020 году достигла 43 923,9 рубля, что на 10,8% больше по сравнению с 2019 годом.

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