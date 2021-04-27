Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Выходя из жёстких ограничений, многие регионы не следуют более мягким критериям и используют их лишь в качестве рекомендаций. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Ещё в 2020 году после выхода из локдауна был приказ о поэтапном снятии ограничений. Сегодня многие регионы, выходя из ситуации, не следуют критериям и используют их как рекомендательные. Это так, но нужно следить за ситуацией», — сказала Голикова.

По её словам, люди «очень долго сидели дома, не были подвержены воздействию коронавируса, и когда они выходят в социум — они не готовы ко встрече с вирусом».