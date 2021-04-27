Миасс, Челябинская область, , 12:25 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 30-летнего гражданина, обвиняемого в совершении шести убийств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2020 году на территории Миасса обвиняемый знакомился с мужчинами, главным образом — без определенного места жительства, под предлогом распития спиртного. А затем в малолюдных местах он убивал их. Следователи установили его причастность к шести преступлениям. роме того, в его квартире обнаружили самодельный пистолет для стрельбы боевыми патронами.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала гражданина вменяемым. Сейчас уголовное дело передано прокурору для утверждения им обвинительного заключения.