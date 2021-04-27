Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону не смогла поднять арендную плату за участок земли, на котором расположена синагога. Арбитражный суд Ростовской области отказал властям в исковых требованиях к Ростовской еврейской общине.

Договор аренды на участок земли площадью 727 кв. метров в переулке Газетный был заключён в 2000 году. Документ рассчитан на 49 лет, пишет портал donnews.ru. Однако в 2017 году власти направили дополнительное соглашение, согласно которому размер арендной платы увеличивался. Ростовская еврейская община с этим не согласилась.

Власти обратились в суд, однако в требованиях мэрии было отказано.