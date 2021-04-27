Рим, 27 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В сети появились снимки с тестов закамуфлированного прототипа итальянского кроссовера Maserati Grecale 2022 модельного года. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Maserati Grecale 2022 модельного года

Новый кроссовер Maserati станет прямым конкурентом модели Porsche Macan. На корме прототипа по краям бампера установлены два сдвоенных патрубка системы выхлопа, что указывает на то, это высокопроизводительная версия модели.

Вполне возможно, что под капотом автомобиля будет топовая версия мотора V6 с двойным турбонаддувом. Премьера нового кроссовера состоится весной нынешнего года.

Электрическая версия Maserati Grecale также будет производиться, но её премьеру придётся подождать.

Ранее компания Maserati представила в России модернизированную версию Maserati Levante с битурбированным мотором V8 Ferrari F154 рабочим объёмом 3,8 л. Этот силовой агрегат «трудится» с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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