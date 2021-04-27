Сеул, , 12:24 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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Точный объём гуманитарной помощи не сообщается, однако известно, что правительство намерено поставить в Индию наборы для диагностики коронавируса и кислородные концентраторы.

В МИД Южной Кореи также сообщили о намерении продолжить тесное сотрудничество с Индией в будущем для борьбы с пандемией коронавируса и принятии других необходимых мер, таких как организацию нерегулярных авиарейсов между странами для возвращения сограждан на родину.

По данным МИД Южной Кореи, в настоящее время в Индии находятся порядка 10 тыс. граждан Южной Кореи. По состоянию на 26 апреля у 114 из них подтверждён положительный результат теста на коронавирус, 37 человек проходят лечение.