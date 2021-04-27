Новосибирск, , 12:21 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к майским праздникам привести город в порядок. Он подчеркнул, что по итогам исполнения этой работы могут последовать организационные выводы.

Об этом он заявил сегодня, 27 апреля, на расширенном аппаратном совещании с участием депутатов Законодательного собрания области и Горсовета.

Напомним, что также Анатолий Локоть назвал основные причины неудовлетворительного внешнего состояние города.

По его словам, основная, системная причина неудовлетворительного состояния Новосибирска — «это хроническое недофинансирование дорожной отрасли в целом».

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