Москва, , 12:21 — REGNUM Рост расчетов между Россий и Китаем в евро растет уже не первый год. Так в 2018 году рост по сравнению с 2017 годом составил в 3,6 раза, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«По итогам 2019 года доля платежей из Китая в Россию в евро увеличилась в 3,8 раза. В 2020 году тренд продолжился.

Расчеты в евро вытесняют объем расчетов в долларах. Но доллар пока продолжает оставаться наиболее часто используемой валютой в расчетах.

Необходимо отметить, что растет не только доля евро в расчетах, доля расчетов в юанях и рублях также растет, но пока их доли не высоки.

Наблюдается явно выраженный тренд на дедолларизацию и переход на расчеты в других валютах, в основном в евро.

Основная причина — это санкции Запада в отношении РФ и его партнеров. Соответственно ответом РФ и ее торговых партнеров на эти санкции — уход от доллара в расчетах.

Власти РФ неоднократно заявляли, что одним из ответов на санкции будет уход от доллара. Сейчас мы видим, как это реализуется», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро в 2020 году составила 65,3%, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году, когда она равнялась 45,6%.

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