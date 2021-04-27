27 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

Наталия Судец, , 14:38 — REGNUM «Сейчас дадим огня!» — смеется бородач-Сергей, мой давний знакомый по трофи-соревнованиям, а ныне пилот аэростата «Красная Поляна». Он включает горелку, стоящую у горла распростертого по земле воздушного шара. Холодный воздух, которым наполнили оболочку объемом три тысячи кубических метров, начал медленно нагреваться до восьмидесяти градусов, распирая ткань изнутри. Пять минут работы горелкой, и шар из лежачего положения поднялся в вертикальное, еще через пять Сергей уже запрыгивал в отрывающуюся от земли корзину, которую держали помощники. Еще пять минут — пилот отцепил страховочный трос и взмыл в небо. Он улетел, но обещал вернуться с результатом!

Подготовка к взлету Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету, разложенные аэростаты Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету, разложенные аэростаты Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету, подогрев воздуха в аэростате Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету, подогрев воздуха в аэростате Наталия Судец © ИА REGNUM

С Сергеем Штенцовым мы познакомились в 2001 году в Москве, когда регистрировали свои автомобильные радиостанции CB-диапазона. Двадцать лет назад он фактически привел меня в автоспорт, откуда через десять лет ушел в воздухоплавание.

Обладатель кубка Конюхова Сергей Штенцов Наталия Судец © ИА REGNUM

— Я начал работать в компании, которая производит аэростаты, вот и пришлось взлететь. А потом затянуло…

— А сколько стоит «входной билет» в это хобби? Минимальная стоимость оборудования для полетов?

— Это как с автомобилем, можно купить «Запорожец», а можно «Ламборджини», а можно ничего не покупать, и тогда твой «входной билет» будет стоить «нисколько».

— Это как?!

— Воздухоплавание — это командный спорт, в одиночку ты ни корзину не выставишь, ни оболочку не разложишь и не взлетишь. А команда это не только крепкие парни. У нас водитель машины — девушка, Оксана, которая сама не летает, зато гоняется за нами по полям, вычисляя, куда мы приземлимся, чтобы подъехать и помочь загрузить наш нехитрый скарб весом более ста килограмм в прицеп. Так что без команды тут никак не обойдешься, и новичкам всегда рады! Ну, а кому надо, кто ищет, тот обязательно найдет.

Взлёт Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Машины едут за аэростатом своей команды, чтобы помочь при посадке Наталия Судец © ИА REGNUM

Машины едут за аэростатом своей команды, чтобы помочь при посадке Наталия Судец © ИА REGNUM Машины едут за аэростатом своей команды, чтобы помочь при посадке Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Лет шесть назад Сергей, тогда еще молодой-зеленый авиатор, но опытный автомобильный штурман, познакомился со старейшим пилотом-аэронавтом России Михаилом Найдорфом, обладателем множества титулов и кубков, и они начали летать вместе. Получился отличный тандем. Многие задания, которые дают на соревнованиях воздухоплавания, невозможно выполнить без знания специальных навигационных программ. В этом Сергей был опытный боец. Так оба авиатора начали собирать общую коллекцию кубков. Вместе они поднимались на высоту свыше трех тысяч метров и находились в полете суммарно более 1000 часов. Вот и сейчас в Крыму они снова выступают вместе.

Победители Михаил Найдорф и Сергей Штенцов Наталия Судец © ИА REGNUM

Крымские просторы

С 21 по 25 апреля в Белогорском районе Республики Крым проходил фестиваль воздухоплавателей «Крымские просторы». В рамках него впервые в истории Крыма состоялись соревнования по воздушному биатлону.

Подготовка к взлету, разложенные аэростаты Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету, разложенные аэростаты Наталия Судец © ИА REGNUM

10 спортсменов из разных регионов России и 1 пилот из Армении каждый день на рассвете и закате должны были подниматься в небо над Белой скалой и пытаться выполнить все задания, которые им давал спортивный директор на предполетном брифинге.

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Суть заданий в воздухоплавании — на точность пилотирования. Нужно пролететь над контрольной точкой, обозначенной судьей и сбросить маркер — мешочек с лентой и номером воздушного шара — максимально близко к центру мишени. Наземные судьи фиксируют результат, который пилот узнает только после приземления.

Задания воздушного биатлона — результативная стрельба. Из специального лазерного ружья нужно попасть в мишень, на которую еще нужно привести свой воздушный корабль. Как это сделать, если нет ни мотора, ни весел, ни парусов? Оказывается, воздух — это слоеный пирог. Каждый слой движется в своем направлении со своей скоростью. Чтобы лечь на нужный курс воздушный шар нужно поднять или опустить на нужную высоту. Подъемы и спуски аэростата пилот регулирует при помощи горелки, которой при необходимости нагревает воздух в шаре. А приборы на борту показывают горизонтальную и вертикальную скорости.

Зрители Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

В этом году специально под соревнования организаторы получили разрешение на полеты до 1800 метров высоты Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования продолжались всю ночь Наталия Судец © ИА REGNUM Соревнования продолжались всю ночь Наталия Судец © ИА REGNUM

«В целом управлять воздушным шаром достаточно просто, — говорит Сергей. — Это дело опыта. Но не каждый может купить аэростат и полететь. Здесь как с автомобилем, нужно отучиться и получить права, а потом нарабатывать опыт, налетывая часы».

Обучение на пилота аэростата длится около месяца. Оно включает основы метеорологии, правовые и технические вопросы. На практическом экзамене ты должен поднять шар и перелететь на нужную точку, выполняя задание инструктора. Получилось — получаешь пилотское удостоверение. Но пилотом называть себя рано, нужна практика. Именно поэтому по всей стране организуются фестивали и соревнования по воздухоплаванию. Крым не стал исключением. Здесь летали еще в советские времена, а в XXI веке история продолжилась.

Взлёт на закате Наталия Судец © ИА REGNUM

Взлёт на закате Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка Наталия Судец © ИА REGNUM

Поддержать воздухоплавателей приехали даже «Ночные волки» во главе с руководителем клуба Александром «Хирургом» Залдостановым. Я не сразу заметила его в смешанной толпе байкеров-авиаторов, которые обсуждали планы на будущее. «Мы соединили небо и землю через мотоцикл и аэростат, — поделился Александр. — 7 августа под Севастополем начнется байк-шоу, а пятого августа здесь под Белой скалой состоится пролог — фестиваль воздухоплавания. Мы об этом только что договорились. Так что приглашаем всех!»

Александр «Хирург» Залдостанов, руководитель байк-клуба «Ночные волки» Наталия Судец © ИА REGNUM

Александр «Хирург» Залдостанов, руководитель байк-клуба «Ночные волки» Наталия Судец © ИА REGNUM

Байкерский клуб «Ночные волки» на соревнованиях Наталия Судец © ИА REGNUM Зрители соревнований Наталия Судец © ИА REGNUM

Догонялки с шариком

В этом году специально под соревнования организаторы получили разрешение на полеты до 1800 метров высоты. В районе Белой скалы впервые можно будет подняться так высоко, решили организаторы. Но непредсказуемая крымская погода внесла свою долю интриги в планы аэронавтов. 23 апреля вечерние полеты пришлось отменить по погодным условиям. Дул сильный ветер. Утром следующего дня пилоты отлетали очередной слот, но к вечеру погода снова поставила под угрозу вечерние полеты. Пока пилоты, команды и зрители дожидались стихания ветра в поле, зрители уже начали подводить промежуточные итоги и делать прогнозы на пьедестал.

Взлёт Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к соревнованиям Наталия Судец © ИА REGNUM

Подготовка к взлету Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Несмотря на все капризы погоды, к этому моменту авиаторам удалось сделать уже три полета и выполнить девять заданий. К вечеру 24 числа тройка лидеров в общем зачете выглядела так: 1-е место — Найдорф Михаил / Штенцов Сергей (г. Долгопрудный, МО), 2-е место — Стерхов Андрей (г. Ижевск), 3-е место — Гвоздев Степан (г. Москва). У авиаторов оставался один вечерний и один утренний вылет в рамках соревнований, чтобы повлиять на финальный результат. Два шанса лучше, чем один, поэтому вся поляна у подножия Белой скалы, а это более двух сотен автомобилей, укомплектованных участниками, группами поддержки и зрителями, ждали вердикта судей. «Еще полчаса и точно скажут, летим сегодня или нет…» — шепнул Сергей. Еще через полчаса вся поляна пришла в движение. Можно было уже ничего не говорить — летим!

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM Воздух – это слоеный пирог. Каждый слой движется в своем направлении со своей скоростью Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM Соревнования. Суть заданий в воздухоплавании — на точность пилотирования Наталия Судец © ИА REGNUM

Когда солнце легло за горизонт, освещая розовым светом Белую скалу, все аэростаты были в воздухе. Одновременно с ними с места старта выдвинулся весь лагерь. Броуновское движение по Белогорскому району началось. Каждая команда, точнее ее наземная часть, отправилась по земле вслед за своим шаром. Задача по поиску осложнялась тем, что в пилотном задании на этот раз стоял «вальс», то есть свободный выбор точки сброса маркера. Если пилот аэростата не сообщит на землю, куда он планирует приземлиться, пилот автомобиля ведет его визуально. Днем это возможно, а после заката помогают современные технологии типа «поделиться геоданными» в What’s App. Но это если наверху есть интернет. А бывает, что не бывает. Вот тогда начинается самое интересное…

В этом году специально под соревнования организаторы получили разрешение на полеты до 1800 метров высоты Наталия Судец © ИА REGNUM

Петля Конюхова

В 2016 году Фёдор Конюхов обогнул Землю на воздушном шаре за 11 дней. Аэростат путешественника подкласса «розьер» совершил, казалось бы, невозможное. Он не только обогнул землю, но и прошёл строго над точкой взлёта, что, по мнению авиаторов, было практически невозможным. С тех пор в России проводится Кубок «Петля Конюхова», который получает пилот, который выполнит максимальную по дальности маршрута петлю и на финише пролетит максимально близко к точке старта. Главным призом соревнования является кусочек оболочки аэростата, облетевшего Землю, с автографом Федора Конюхова. В рамках фестиваля «Крымские просторы» проводились и соревнования на кубок Конюхова.

Я уехала с фестиваля после последнего полета на рассвете 25 апреля, после того как мы нашли в поле и загрузили в прицеп наш приземлившийся монгольфьер. Уже в дороге получила сообщение от Сергея: «Кубок Конюхова — наш!».

Соревнования Наталия Судец © ИА REGNUM

Посадка Наталия Судец © ИА REGNUM

Посадка Наталия Судец © ИА REGNUM Посадка Наталия Судец © ИА REGNUM

По итогам соревнований, кубок «Петля Конюхова» получила команда Сергей Штенцов — Михаил Найдорф, выступающая на шаре курорта «Красная поляна». В общем зачете кубок «Крымские Просторы» завоевали… все те же Михаил Найдорф и Сергей Штенцов, второе место взял Андрей Стерхов, а третье — Наири Барсегян. Кубок «Звезда биатлона» достался Андрею Стерхову, второе и третье места завоевали Степан Гвоздев и Виталий Ненашев соответственно.

Посадка Наталия Судец © ИА REGNUM

Посадка Наталия Судец © ИА REGNUM

И пока аэронавты отмечали победу и сворачивали лагерь, я искала в интернете школы обучения воздухоплаванию. Ведь входной билет стоит нисколько, если найти свою команду!

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