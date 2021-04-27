Красногорск, , 12:24 — REGNUM В своей работе власти Подмосковья ориентируются на задачи из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ориентируемся на послание президента, его идеологию и поручения», — заявил Воробьев.

Важной составляющей работы подмосковных властей остается постоянная связь с людьми, желание учесть их мнение, заявил глава региона.

«Мы прошли тяжелый год. Нет семьи, чьи планы он бы не нарушил. Пандемия изменила все: бизнес, медицину, образование, наш образ жизни. В какой-то мере она изменила каждого из нас», — сказал Воробьев.

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